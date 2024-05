ALBA ETNOGRAFICA - unicul judet din Romania cu cel putin o expozitie etnografica in fiecare comuna

Cu ocazia organizarii manifestarilor dedicate ,,Sarbatorii Libertatii de la Blaj", eveniment aflat sub semnul Bicentenarului nasterii eroului Avram Iancu, judetul Alba scrie istorie prin lansarea si promovarea proiectului ALBA ETNOGRAFICA - unicul judet din Romania cu cel putin o expozitieetnografica in fiecare comuna (83 de expozitii etnografice in cele 67 de comune ale judetului Alba).Pe Campia Libertatii din Blaj, in zilele de 18 si 19 mai 2024, se va desfasura proiectia a nu mai putin de ... citește toată știrea