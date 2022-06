Alba Iulia: Actiune a politistilor pentru cresterea sigurantei rutiere: peste 140 de soferi verificati, 26 amenzi si 7 certificate de inmatriculare retinute

Peste 140 de soferi, au fost verificati de politistii rutieri din judetul Alba, noaptea trecuta, in cadrul unei actiuni care a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta alcoolului sau a drogurilor.Pentru neregulile constatate, oamenii legii au aplicat 27 amenzi contraventionale, iar 7 certificate de inmatriculare au fost retinute.In noaptea de 24/25 iunie 2022, in intervalul orar 20,00 - 02,00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au ... citeste toata stirea