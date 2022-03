Alba Iulia: Curtile scolilor din municipiu, deschise si in afara orelor de curs, weekend sau vacante

In municipiul Alba Iulia, se vor redeschide de miercuri, terenurile de sport din curtea scolilor pentru elevii care vor sa faca miscare sau sa se joace si in afara orelor de curs.Reprezentantii Primariei Municipiului Alba Iulia, au decis sa aprobe accesul liber al elevilor in aceste spatii.Anuntul a fost facut de catre primarul orasului "Marii Uniri" Gabriel Plesa, prin intermediul paginii de socializare."Incepand de astazi, 9 martie, toti copiii din Alba Iulia vor putea alege sa ramana sau ... citeste toata stirea