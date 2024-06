Alba Iulia, in Top 10 cele mai performante orase din tara. Se afla pe primul loc la calitatea invatamantului gimnazial si liceal

Alba Iulia, in Top 10 cele mai performante orase din tara. Municipiul Alba Iulia se afla pe locul 9 in clasamentul general City Index 2024, un barometru care analizeaza evolutia celor 41 de municipii resedinta de judet.De asemenea, orasul ocupa prima pozitie in ceea ce priveste calitatea invatamantului gimnazial si liceal.Institutul pentru Orase Vizionare a lansat City Index 2024, un nou standard de evaluare a performantei urbane in Romania. Acest barometru cuprinzator analizeaza evolutia ... citește toată știrea