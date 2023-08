In acest weekend se desfasoara o noua editie a Festivalului Alba Iulia Music & Film (AIMFF). In mai multe locatii din Cetatea Alba Carolina vor fi prezentate proiectii video - documentare si filme romanesti sau internationale.Programul incepe vineri seara cu concert MIrcea Baniciu. Apoi va putea fi vizionat cel mai recent film semnat de regizorul Tudor Giurgiu, "Libertate", in Piata Cetatii. Este prezentat un episod petrecut la Revolutia din 1989, de la Sibiu, atunci cand o unitate de militie ... citeste toata stirea