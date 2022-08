Alba Iulia Music and Film Festival, PROGRAMUL zilei de vineri: Concert Corina Chiriac si comedia Cel mai tare sef

Alba Iulia Music & Film Festival, editia a X-a, debuteaza vineri, 19 august, in Cetatea Alba Carolina. Deschiderea oficiala a festivalului, programata pentru ora 20:00, va sta sub semnul bunei dispozitii. Cap de afis va fi Corina Chiriac, legenda muzicii usoare romanesti, care vine, la Alba Iulia, cu un recital extraordinar menit sa ridice publicul in picioare.Artista, care a incantat generatii intregi de romani cu vocea sa inconfundabila, a debutat pe scena Teatrului de Comedie din Bucuresti, ... citeste toata stirea