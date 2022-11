Alba Iulia se pregateste de Craciun: Pavilionul de lumini, mutat din Piata Cetatii. Tunel luminat, pe un bulevard din oras

Zona turistica a municipiului Alba Iulia va fi impodobita cu ocazia serbarilor de iarna. In mare parte este vorba despre Cetatea Alba Carolina si Bulevardul Transilvaniei.Cea mai importanta schimbare in 2022, cu ocazia amenajarilor de Craciun, este mutarea pavilionului de lumina.Daca pana acum acesta era montat in Piata Cetatii, in acest an, pavilionul va fi pus in santuri, in zona podului de la Poarta a IV-a.De asemenea o alta noutate va fi pe Bulevardul Transilvaniei, unde va fi ... citeste toata stirea