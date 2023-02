Alba, pe locul 2 la cazuri de urgenta, raportat la numarul de apeluri. O persoana din tara a sunat de peste 3000 de ori la 112

Alba se afla pe locul doi in tara, dupa Bucuresti-Ilfov in top cel mai ridicat procent de cazuri de urgenta, raportat la numarul total de apeluri inregistrate la 112. La polul opus, alt judet din Transilvania, Mures, este pe locul doi cu cele mai multe apeluri non-urgente. O persoana din acest judet a sunat la 112 de peste 3000 de ori, fara sa fie caz de urgenta.Anul trecut au fost peste 10 milioane de apeluri la 112, in tara. Majoritatea au fost apeluri de urgenta, insa unii romani au sunat ... citeste toata stirea