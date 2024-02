Alba, pe locul trei in top judete cu cele mai putine locuinte si terenuri vandute in ianuarie. Situatia tranzactiilor imobiliare

Alba ramane in top judete cu cele mai putin imobile vandute, si la inceputul anului 2024, potrivit celor mai recente date ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).In luna ianuarie 2024, in judetul Alba a fost vandute 237 imobile. In top cele mai scazute tranzactii se mai afla Teleorman - 115 imobile si Ialomita - 203 imobile vandute.Mai putine tranzactii in ianuarieLa nivel national, au fost tranzactionate, in prima luna a anului 2024, 37.241 de imobile, cu 23. ... citește toată știrea