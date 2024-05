AlbaFest(Marca Inregistrata)2024- mult mai mult decat muzica si show. Ce poti face weekendul viitor la Alba Iulia

AlbaFest(Marca Inregistrata), cel mai asteptat si aclamat dintre toate evenimentele ce au loc, in fiecare an, in Cetatea Alba Carolina si-a definitivat programul si e gata sa-si primeasca, in mai putin de o saptamana, festivalierii.In prima seara de AlbaFest(Marca Inregistrata), e loc doar de super-rock!31 mai este prima seara de show si va fi dedicata, in principal, iubitorilor de rock. Legende ale genului-CARGO, OVIDIU ANTON, RIFF si ANTRACT urca pe scena mare din Piata Cetatii si zguduie ... citește toată știrea