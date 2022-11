Alerta aeriana: un avion de cursa in care s-a anuntat ca ar fi o bomba, a tranzitat Romania escortat de avioane militare

Ministerul Apararii Nationale a anuntat intr-un comunicat de presa duminica 13 noimebrie, ca Politia Aeriana din Romania a escortat pe spatiul aerian, un avion de cursa in care s-a anuntat ca ar fi avut o bomba la bord.Actiunea a avut loc sambata, 12 noiembrie.Potrivit MApN, aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, aflate in Serviciul de Lupta Politie Aeriana, au executat sambata, 12 noiembrie, o misiune de politie aeriana in spatiul aerian national pentru a intercepta si escorta o aeronava ... citeste toata stirea