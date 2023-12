Alexandru Sibisan, judoka legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obtinut medalia de argint la Campionatul National Ne Waza U23, desfasurat in 2 si 3 decembrie la Izvorani. Sportivul nostru a concurat la categoria de greutate + 81 de kilograme.Alexandru Sibisan este un sportiv care a obtinut in acest an mai multe medalii, atat la competitiile nationale, cat si la cele internationale.Intre ultimele sale performante se numara: medalie de aur la Campionatul National Ne Waza U 21, medalie de aur ... citeste toata stirea