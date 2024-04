Alianta pentru Agricultura si Cooperare la Copa Cogeca in discutii cu reprezentanti ai principalelor partide politice europene

Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) a fost reprezentata la intalnirile Presedintiilor, Prezidiilor COGECA si COPA, desfasurate la Bruxelles, in zilele de 17-19Aprilie, in format fizic de catre, Marius Mihai MICU - PRO AGRO, Florentin BERCU - UNCSV, Radu MIHAILOV Cooperativa Agricola BIO TOP ROMANIA si Andrei HEREsA Cooperativa Agricola DUNARE BRATES PRUT. Invitati la sedinta comuna Copa-Cogeca au fost europarlamentarii: Herbert DORFMANN(IT) Coordonator COM AGRI - EPP, Juozas OLEKAS ... citește toată știrea