Alunul de cultura, ultima mare afacere pentru romanii intreprinzatori. Pariul pe succes al unei familii din Alba FOTO

Cultura de alun a devenit si in Romania o afacere profitabila. O demonstreaza o familie din Alba care a cultivat o suprafata de 12 hectare cu soiuri aduse din Italia. Plantatia a fost realizata timp de aproape 10 ani in satul Ciuguzel, comuna Lopadea Noua. Chiar daca este o investitie pe termen lung, beneficiile sunt asigurate aproape integral. Societatea infiintata de antreprenorul Daniel Craita vinde kilogramul de alune cu o medie de 15 lei, iar puietii cu 12 lei bucata. Preturile alunelor in ... citeste toata stirea