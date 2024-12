Amenda usturatoare pentru o drona neautorizata folosita in timpul paradei militare.

O persoana care a folosit o drona in timpul paradei militare de Ziua Nationala de la Alba Iulia a fost sanctionata de Jandarmerie cu o amenda 2.000 de lei.Potrivit unui comunicat transmis, duminica, de catre Gruparea de Jandarmi Mobila "Regele Ferdinand I" Targu-Mures, duminica a fost utilizata o drona neautorizata in timpul paradei militare, care a dus la aplicarea unei amenzi in baza legislatiei in vigoare."Amenda de 2.000 de lei a fost aplicata pentru nerespectarea obligatiilor de catre ... citește toată știrea