Inspectorii DSVSA au aplicat amenzi in valoare de peste 21.000 lei, celor doua sali de evenimente din Alba Iulia respectiv Ocolis, acolo unde s-au nunti, in urma carora 21 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara.Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba desfasoara doua anchete epidemiologice in urma a doua suspiciuni de toxiinfectii alimentare (TIA) inregistrate la evenimente private care au avut loc in noaptea de sambata spre duminica (2-3 ... citeste toata stirea