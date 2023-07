Politistii din Alba au aplicat in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare de peste 34.000 lei, in cadrul unei actiuni pentru siguranta cetatenilor desfasurata in judet.Politistii au efectuat in cadrul actiunii, testari pentru alcool si droguri, fiind retinute 5 permise de conducere, unul dintre ele pentru conducere sub influenta drogurilor.Potrivit IPJ Alba, marti, 18 iulie 2023, peste 180 de politisti si jandarmi din judetul Alba au actionat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de ... citeste toata stirea