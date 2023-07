Politistii din Alba au aplicat in ultimele 24 de ore amenzi in valoare de peste 35.000 lei, in urma unei actiuni pentru cresterea sigurantei publice.Oamenii legii au legitimat peste 700 de persoane, politistii retinand 9 permise de conducere, 3 dintre ele pentru conducere sub influenta alcoolului.Potrivit IPJ Alba, ieri, 15 iulie 2023, peste 250 de politisti si jandarmi din judetul Alba au actionat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru ... citeste toata stirea