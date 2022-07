Amenzi si confiscari de aproape 7 milioane lei aplicate de inspectorii Antifrauda, dupa controale la firme, in iunie

Inspectorii antifrauda de la ANAF au aplicat, in iunie, amenzi si confiscari in valoare de aproape 7 milioane de lei. De asemenea, au estimat prejudicii de peste 115 milioane lei prin 20 de acte de sesizare transmise autoritatilor de urmarire penala.Potrivit ANAF, actiunile de control desfasurate de inspectorii antifrauda in luna iunie au vizat peste 2000 de contribuabili, fiind cuantificate/estimate implicatii fiscale (reprezentand TVA, impozite, contributii sociale si de sanatate, alte ... citeste toata stirea