Amenzi usturatoare aplicate comerciantilor din Aiud, Sebes si Blaj. Ce abateri au constatat politistii S.I.C.E

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au organizat o actiune de verificare a modului de realizare a comertului cu produse alimentare si nealimentare in municipiile Aiud, Sebes si Blaj.In cadrul actiunii, au fost verificati 14 agenti economici, iar in urma controalelor au fost constatate 6 abateri de natura contraventionala, care au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 24.000 de lei. Ca si masura complementara a ... citește toată știrea