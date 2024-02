ANALIZA : Piata muncii din Romania, intre imbatranirea populatiei active, lipsa investitiilor in dezvoltare de forta de munca competitiva si exod

Romania se confrunta cu multiple provocari de ordin demografic, care vor impacta major piata muncii in urmatorii zece ani: populatia tarii imbatraneste, tinerii activi sunt din ce in ce mai putini pe piata muncii, iar cererea pentru forta de munca inalt calificata continua sa creasca, in conditiile unei economii in plina dezvoltare, arata o analiza Bucharest Center for Economy & Society (CES Bucharest). Pana in 2030, Romania va avea nevoie de peste 600.000 de persoane care sa ocupe locuri de ... citește toată știrea