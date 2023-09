Impactul direct al eliminarii/suspendarii voucherelor de vacanta sau acordarea alternativa a banilor va determina o scadere cu 35% - 50% a incasarilor din turismul intern, avertizeaza Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT).20% dintre cei care primesc acum vouchere de vacanta nu isi vor mai permite sa mearga in concedii, in timp ce alti 20% vor pleca, cel mai probabil, in afara tarii, au transmis joi, reprezentantii ANAT. De asemenea, potrivit acestora, avand in vedere ca ... citeste toata stirea