Ancheta DSVSA in cazul unei paciente suspecte de botulism, internate la Spitalul Judetean Alba. Ar fi consumat peste la conserva

Inspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba desfasoara o ancheta in cazul unei suspiciuni de botulism, posibil in urma consumului de peste la conserva.Reamintim ca femeie in varsta de 45 de ani din Alba este suspecta de botulism, fiind primul caz inregistrat in istoria recenta a judetului.DSP Alba a emis si alerta SRAAF (Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje - sistem de raportare a problemelor legate de siguranta alimentelor in Cadrul ... citeste toata stirea