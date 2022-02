Ancheta penala pe Messenger. Cum a "cercetat" politia unui oras din Apuseni o femeie suspecta de furt

O femeie care a jefuit un apartament in care a stat in chiriei i s-a luat declaratie de catre politisti pe Facebook. S-a intamplat in luna mai 2020, la Politia orasului Abrud din judesul Alba, iar in prezent dosarul a ajuns la o prima hotarare in justitie. Discutiile purtate de un politist cu suspecta prin intermediul aplicatiei Messenger de pe Facebook au devenit probe in dosar, omul legii incheind un proces verbal in acest sens la data de 19 mai 2020. Astfel, in 7 decembrie 2020 inculpata ... citeste toata stirea