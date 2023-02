Andreea Ispas, care si-a dedicat comunitatii din Alba Iulia 7 ani din viata, are nevoie de ajutor pentru tratament in Germania

Kinoterapeuta Andreea Ispas, fost voluntar al Fundatiei Comunitare Alba si actual Alumni YouthBank, are nevoie de ajutorul intregii comunitati.Ea are nevoie de bani pentru tratament, dupa ce a primit diagnosticul de encefalita autoimuna.Tanara de 23 de ani a plecat joi in Germania pentru noi investigatii si pentru un eventual tratament, dar trebuie sa o ajutam sa si-l permita.Andreea este una dintre cele mai implicate persoane in viata comunitatii. De cativa ani si-a dedicat timpul ... citeste toata stirea