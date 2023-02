Andreea, kinoterapeutul din Alba care si-a pus viata in slujba copiilor bolnavi, are nevoie de ajutor pentru tratament in Germania

O tanara de 23 de ani, din Vintu de Jos, are nevoie de ajutorul comunitatii. In calitate de kinoterapeut, Andreea a lucrat cu sute de copii bolnavi, la Asociatia Maria Beatrice, dar acum are ea insasi nevoie de ajutor.Ea are nevoie de ajutor financiar pentru un tratament la un spital din Germania, inclusiv pentru perioada post-tratament.Andreea a fost diagnosticata cu encefalita autoimuna.Fratele ei, Darius, a postat pe Facebook un mesaj emotionant."Sora mea are nevoie de sprijinul ... citeste toata stirea