Animal salbatic periculos, surprins la cativa kilometri de Alba Iulia. Vanatorii sunt in alerta

Un exemplar de sacal a fost fotografiat, recent, la cativa kilometri de Alba Iulia. Animalul salbatic s-a inmultit in ultimii ani, fapt care a alertat vanatorii. Sacalul a devenit un real pericol pentru fauna. Ataca animalele domestice din gospodarii, dar si caprioarele si ciutele. In urma cu un an, un sacal a atacat o stana de oi in apropierea orasului Ocna Mures. Sase animale au fost omorate. Identificarea animalului s-a facut pe baza urmelor lasate pe sol si, de asemenea, pe modalitatea de ... citeste toata stirea