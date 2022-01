ANM anunta cele mai scazute temperaturi din luna ianuarie. Urmeaza GER cu pana la - 17 grade.

Vremea va deveni geroasa dimineata si noaptea, iar in depresiuni asteptam minime de pana la minus 17 grade, a spus penru Digi24 Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie."Ne asteptam la o vreme in racire de la o zi la alta. Daca maine maximele la nivelul intregii tari se vor situa de la -2 pana la 7 grade Celsius, de marti procesul de racire va deveni mai intens. Vorbim de temperaturi in scadere, cu minime care care in drepesiuni sa se situeze la -12 -13 si ... citeste toata stirea