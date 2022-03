ANM: Concentratiile de monoxid de carbon nu vor avea valori ridicate, in perioada 27-29 martie

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in urma analizelor facute, in perioada 27-29 martie nu se vor inregistra concentratii crescute de monoxid de carbon."Datele furnizate de CAMS (Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus) arata ca in urmatoarele zile, deasupra Romaniei, concentratiile de monoxid de carbon nu vor avea valori ridicate.Totodata, avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie, in intervalul ... citeste toata stirea