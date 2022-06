Antrenorul pedofil Spanac, care a primit 115 ani de inchisoare pentru 9 violuri, vrea sa scape din puscarie

Un fost antrenor al echipei de juniori a clubului Unirea Alba Iulia, condamnat pentru noua infractiuni de viol, incearca sa isi reduca pedeapsa uriasa pe care a primit-o in urma cu peste 10 ani. Stelian N. a fost condamnat in 2011 la 30 de ani de inchisoare, cea mai grea pedeapsa din sistemul judiciar romanesc, cu exceptia inchisorii pe viata. Acesta a ajuns dupa gratii in 2010, cand au fost descoperite faptele socante. Barbatul a primit, in total, 115 ani de detentie, dar magistratii nu au ... citeste toata stirea