Anul scolar 2024-2025. Data la care incep cursurile in toamna si cate zile de vacanta vor avea elevii. Calendar

Anul scolar 2024-2025. Elevii vor avea 36 de saptamani de scoala, in anul scolar urmator. Au fost stabilite si perioadele de vacanta, intre modulele de cursuri.Prima zi de cursuri in anul scolar 2024-2025 va fi luni, 9 septembrie. Prima vacanta va fi din 26 octombrie.Anul scolar 2024-2025Potrivit OME 3.694/2024 anul scolar 2024aEuro"2025 are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2024aEuro"2025 incep la data de 9 septembrie 2024.Prin exceptiepentru clasele a ... citește toată știrea