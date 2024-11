ANUNEs : Inscrieri pentru "Revelionul Pensionarilor" 2025

Primaria Municipiului Blaj va organiza si in acest an "Revelionul Pensionarilor". Petrecerea se va desfasura, la ca fel anul trecut, la Caminul Cultural din Tiur.Pretul unui meniu este de 75 de lei, iar pensionarii care doresc sa participe la eveniment se pot inscrie, in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2024, la Secretariatul Primarului, camera 1, la etaj, ... citește toată știrea