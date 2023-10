Vremea va continua sa fie si azi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, dupa ce sambata s-au inregistrat recordurile de temperatura la nivel european, cu 35 de grade Celsius.Astazi, valorile termice vor scadea mai ales in jumatatea de nord a tarii, insa se vor situa in continuare peste cele specifice datei in toata tara, iar in Podisul Dobrogei si in mare parte din Campia Romana vor caracteriza o vreme calduroasa. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 23 si 32 de ... citeste toata stirea