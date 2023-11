Burse scolare 2023: Ministrul Educatiei, Ligia Deca, spune ca vor fi facute modificari in metodologia de acordare a burselor.Precizarea vine dupa analiza din teritoriu, in care au fost identificate cazuri de elevi cu medii sub 5, care iau bursa de merit.Aproape 8.500 de elevi din tara iau burse de merit, desi au medii sub 5. In Alba, 139 de elevi au media de admitere sub 5 si vor primi burse de merit."Per ansamblu bursele sunt mai multe, sunt in cuatum mai mare semnificativ, de la 200 de ... citeste toata stirea