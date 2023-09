Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba a comunicat situatia apei din izvoare si fantani aflate pe raza judetului, in ceea ce priveste calitatea acesteia pentru consum. Dupa testarile efectuate in teren, in mai multe locatii s-a constatat ca apa nu era potabila, conform normelor.In aceste cazuri, au fost descoperite depasiri ale valorilor microbiologice si/sau a celor fizico-chimice, prin urmare sursele respective de apa nu sunt conforme, pentru consum uman.Izvoare neconforme (valori ... citeste toata stirea