Apa potabila, dupa program, in mai multe comune si sate din Alba

In mai multe comune si sate din judetul Alba, apa potabila va fi furnizata dupa un program prestabilit.Din cauza secetei din ultima perioada, rezervoarele nu pot stoca suficienta apa, astfel ca localnicii din aceste localitati, vor avea apa potabila la robinete doar in intervalele orare 22.00 - 06.00."Pe fondul caniculei care va cuprinde aproape toata tara in urmatoarea perioada, SC APA CTTA SA ALBA este nevoita sa rationalizeze apa in mai multe localitati din judet, in urmatoarele zile, in ... citeste toata stirea