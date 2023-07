Apa potabila, rationalizata in mai multe localitati din judetul Alba. Mai multe comune dar si un oras din judetul Alba primesc apa potabila cu program din cauza temperaturilor mari dar si a faptului ca, mai ales in zonele rurale, apa potabila este folosita in scop agricol.Potrivit APA CTTA Alba apa potabila este distribuita dupa program in comunele Cricau, Pianu, Unirea, Valea Lunga (Londroman, Lunca) , iar alte localitati vor fi afectate de lipsa de presiune a apei.Apa rationalizata in ... citeste toata stirea