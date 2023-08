In mai multe localitati din judetul Alba, apa potabila va fi furnizata populatiei dupa un program prestabilit.Masura a fost luata de catre furnizorul de apa si canal din judetul Alba - APA CTTA, motivul fiind acela al epuizarii cu rapiditate a resurselor existente in rezervoarele unde apa este inmagazinata.Avand in vedere consumul mare de apa, SC APA CTTA SA ALBA este nevoita sa rationalizeze apa in mai multe localitati din judet. Resursele din rezervoarele de inmagazinare se epuizeaza cu ... citeste toata stirea