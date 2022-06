Aparatul cu care Politia Rutiera depisteaza masinile tunate, care fac zgomot in trafic. Ce amenzi aplica

Politistii rutieri au fost dotati cu aparate speciale care depisteaza masinile tunate ce au sistemul de evacuare modificat si produc zgomot in trafic. Aceste aparate se numesc sonometre si masoara nivelul presiunii acustice emis de esapamentul autovehiculului. Limita legala de zgomot se incadreaza intre 45 si 55 de decibeli. La nivelul Politiei Rutiere din Alba exista, in prezent, un numar de trei sonometre. In ultimele trei zile, politistii au descoperit cinci autovehicule tunate, la a caror ... citeste toata stirea