Centrul de Transfuzie Sanguina Alba face din nou un apel la populatie, sa vina sa doneze sange, de el fiind nevoie la interventiile chirurgicale, si pentru bolnavii aflati in sectiile de Oncologie si Hematologie."Vara, cand este perioada concediilor, numarul donatorilor scade semnificativ. Bolnavii, in schimb, nu sunt in concediu .Ei asteapta o mana de ajutor de la cei care ar putea sa o faca. Multi pacienti au nevoie in continuare de transfuzie de sange.Urgentele sunt zilnice, la fel si ... citeste toata stirea