O tanara mama a 6 copii minori cere ajutorul tuturor oamenilor de bine care doresc sa o ajute.Asociatia Stergem Lacrimi s-a implicat in acest caz . Familia nevoiasa locuieste in orasul Abrud, in chirie si au nevoie de o locuinta .Copiii au varste cuprinse intre 0 si 6 ani sunt 4 fete si 2 baieti .Tatal copilasilor lucreaza cu ziua pentru a le oferi ,hrana necesara dar este greu sa acopere costurile necesare pentru familie .Risca sa ajunga pe drumuri iar copiii sa fie preluati de catre ... citeste toata stirea