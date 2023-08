In trimestrul al treilea sunt planificate pentru lansare 150 de apeluri de proiecte in valoare totala de 21,91 miliarde de euro, din care contributia Uniunii Europene este de 12,85 miliarde euro.Din acestea, pentru apelurile aferente Regiunii Centru, bugetul este de 618.120.253 euro, din care contributia UE 524.872.877 euro.Potrivit ministerului, din totalul apelurilor, 65 in valoare de 17,54 miliarde de euro vor fi lansate prin cele 8 programele nationale si alte 85, in valoare de 4,37 ... citeste toata stirea