Aplicatie noua lansata de Departamentul pentru Situatii de Urgenta, la implinirea celor noua ani de activitate a institutiei

Departamentul pentru Situatii de Urgenta anunta ca a lansat, la implinirea a noua ani de activitate a institutiei, forma actualizata a aplicatiei DSU, prin care utilizatorii pot primi diferite tipuri de alerte, pot afla care sunt atentionarile meteorologice, cum sa reactioneze in situatii de urgenta sau cum sa acorde primul ajutor.Cu ocazia implinirii a 9 ani de activitate si in scopul cresterii continue a gradului de siguranta in randul cetatenilor, Departamentul pentru Situatii de Urgenta ... citeste toata stirea