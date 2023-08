Politistii din Alba au organizat joi , pe teritoriul judetului, o actiune in sistem integrat pentru siguranta cetatenilor.In timpul actiunii, politistii au constat aproape 200 de infractiuni, iar 5 permise de conducere au fost retinute.Politistii si jandarmii au dat amenzi, in valoare totala de peste 36.000 lei.Joi, 17 august 2023, politistii si jandarmii din judetul Alba au actionat, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru prevenirea ... citeste toata stirea