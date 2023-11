Aproape 200 de perchezitii au loc joi dimineata, fiind vizate grupuri de criminalitate organizata care opereaza atat pe teritoriul national, cat si in context transfrontalier, implicate in exploatarea persoanelor vulnerabile, trafic de migranti si trafic de droguri. 210 persoane urmeaza sa fie duse la audieri, potrivit news.ro."Astazi, in cadrul unei ample operatiuni, Politia Romana si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Politiei de Frontiera si Jandarmeriei Romane, efectueaza 46 de actiuni ... citeste toata stirea