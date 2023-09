Politistii din Alba au organizat luni, pe teritoriul judetului, o actiune in sistem integrat pentru siguranta cetatenilor.In timpul actiunii, politistii au legitimat aproape 300 de persoane, oamenii legii au efectuat 52 de testari privind consumul de alcool si droguri.Politistii si jandarmii au dat amenzi, in valoare totala de peste 24.000 lei.Ieri, 4 septembrie 2023, politistii si jandarmii din judetul Alba au continuat actiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura ... citeste toata stirea