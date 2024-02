Aproape 40 de dosare penale, facute de Politia Animalelor Alba, in 2023. Cate amenzi au fost date intr-un singur an

O structura relativ noua in Politia Romana, Politia Animalelor, se ocupa de cazurile in care apar si animale. Politistii biroului cerceteaza fiecare caz de violenta asupra animalelor.Politia Animalelor a fost infiintata in 2020, iar activitatea principala sunt cazurile penale in care victime sunt animalele. Daca sunt impuscate ilegal, sau daca sunt puse sa lupte. De asemenea pot interveni in cazuri in care sunt chinuite, batute, sau mai grav ucise.Intr-un an, la nivelul judetului Alba ... citește toată știrea