Aproape 4000 de cereri au fost depuse la nivelul judetului Alba, pentru emiterea titlurilor de proprietate.Potrivit reprezentantilor prefecturii Alba, in data de 19 noiembrie a.c. s-a finalizat termenul de depunere a cererilor in vederea emiterii titlurilor de proprietate conform Legii nr.123/2023 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 18/1991.Pana in prezent numarul total de cereri este de 3836.Localitatile fruntase din judet care detin primele locuri la numar de ... citeste toata stirea