Arhiepiscopia de Alba Iulia va avea un parc fotovoltaic din fonduri europene. Investitie de 1,5 milioane de lei

Arhiepiscopia de Alba Iulia va avea un parc fotovoltaic din fonduri europene, in valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Contractul a fost semnat."In urma lansarii de catre Ministerul Energiei a apelului de proiecte din cadrul Fondului pentru Modernizare in cadrul Programului-cheie nr. 1 - Surse regenerabile de energie si stocarea energiei - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum, Arhiepiscopia Alba Iuliei ... citește toată știrea