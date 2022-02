Arsenalul nuclear al Rusiei, pus in alerta la ordinul lui Vladimir Putin

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat duminica plasarea in stare de alerta a "fortei de descurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, in a patra zi a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP."Ordon ministrului apararii si sefului Statului Major sa plaseze fortele de descurajare ale armatei ruse in regim special de alerta de lupta", a declarat Putin in cursul unei intalniri cu sefii sai militara, difuzata de televiziunea de stat.Potrivit Reuters, presedintele rus ... citeste toata stirea